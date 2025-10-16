جمعية "بناء" توقع اتفاقية لتأسيس مركز الابتكار الرقمي والاجتماعي وتمكين الأيتام في مجالات التقنية

ويُعد هذا المركز من أوائل المراكز المتخصصة في القطاع غير الربحي التي تجمع بين الابتكار الرقمي والاجتماعي في مكان واحد، انطلاقًا من أن بعض التحديات الاجتماعية تتطلب حلولًا رقمية، في حين أن بعض الحلول الرقمية تحتاج إلى معالجة اجتماعية موازية.