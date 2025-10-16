جمعية "بناء" توقع اتفاقية لتأسيس مركز الابتكار الرقمي والاجتماعي وتمكين الأيتام في مجالات التقنية

وقّعت جمعية بناء لرعاية الأيتام اتفاقية تعاون مع الشركة العربية السعودية للتعدين (معادن) في مقر الشركة بالرياض، بحضور المهندس خالد بن عبدالله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجمعية، ومثّل الجمعية في التوقيع الدكتور عبدالله الخالدي الرئيس التنفيذي للجمعية.
وتضمنت الاتفاقية دعم شركة "معادن" لتكاليف تأسيس وتشغيل مركز الابتكار الرقمي والاجتماعي بمقر الجمعية، ليكون مقرًا لتنفيذ البرامج التدريبية في مجالات التقنية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي والاجتماعي، وريادة الأعمال، واحتضان الموهوبين والمبدعين من مستفيدي الجمعية من الأيتام واليتيمات. كما تشمل الاتفاقية تنظيم معسكرات ابتكار للأيتام بمختلف مناطق المملكة، ورعاية المعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 9" لعام 2025، في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ونصت الاتفاقية على تقديم الرعاية والدعم المالي لإنشاء وتشغيل المركز وتنفيذ معسكر "معادن" للابتكار الرقمي والاجتماعي بمشاركة 50 يتيمًا من جمعيات الأيتام في الحدود الشمالية وحائل ومهد الذهب والدمام، ضمن برامج تدريبية تسهم في تمكين الأيتام معرفيًا ومهاريًا. كما تم الاتفاق على إتاحة مشاركة أفراد المجتمع في أنشطة المركز برسوم رمزية تسهم في استدامة تشغيله وتطويره، ليكون أحد مشاريع الاستثمار الاجتماعي للجمعية.
ويأتي هذا المشروع النوعي مواكبًا لاهتمام رؤية السعودية 2030 بالابتكار والريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والاستثمار في بناء قدرات الشباب السعودي واحتضان المبدعين والموهوبين. كما يسهم المركز في تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من خلال الخدمات التي يقدمها، إلى جانب دعم الابتكارات والمواهب الواعدة من الأيتام ومن شباب المجتمع.
ويُعد هذا المركز من أوائل المراكز المتخصصة في القطاع غير الربحي التي تجمع بين الابتكار الرقمي والاجتماعي في مكان واحد، انطلاقًا من أن بعض التحديات الاجتماعية تتطلب حلولًا رقمية، في حين أن بعض الحلول الرقمية تحتاج إلى معالجة اجتماعية موازية.
وفي ختام الحفل، أعرب المهندس خالد الزامل عن شكر وتقدير مجلس إدارة جمعية بناء، برئاسة سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، لشركة "معادن" على دعمها واهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تأسيس هذا المركز النوعي، مؤكدًا أنه سيكون إضافة رائدة للجمعية والمنطقة الشرقية وللقطاع غير الربحي عمومًا.