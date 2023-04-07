"فنون أبها" تُدشِّن "ليالي الفوتوغرافيين" الرمضانية في نسختها السابعة

وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أهمية هذه الفعالية، ودورها في تعزيز الحركة الثقافية والفنية في المنطقة، مشيدًا بمشاركة المصورين والفنانين والجمهور في هذه التظاهرة الرمضانية الإبداعية؛ بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى المجتمع المحلي.