"فنون أبها" تُدشِّن "ليالي الفوتوغرافيين" الرمضانية في نسختها السابعة

دشَّنت جمعية الثقافة والفنون بأبها أمس الجمعة ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها السابعة، وذلك ضمن مبادرة أجاويد، وسط حضور جماهيري كبير.
وتفصيلاً، بدأت الليالي بافتتاح معرض شواهد للمصورين الراحلين (عبدالرحمن شامي وعلي القرني وجابر القرني)، ثم بدأت أمسية حوارية على دكة الفوتوغرافيين للمصور الفوتوغرافي أحمد نيازي، وأدارها سلمان آل سامه.
واستعرض نيازي تجربته في توثيق وحفظ الصور القديمة، وجهوده في التصوير، وقدم جملة من النصائح للمبتدئين، ثم استمتع الحضور بعرض قرقيعان من فرقة بلرنت. عقب ذلك تفضل الجميع بحضور سحور الفوتوغرافيين الثالث.
وأكد مدير الجمعية أحمد السروي أهمية هذه الفعالية، ودورها في تعزيز الحركة الثقافية والفنية في المنطقة، مشيدًا بمشاركة المصورين والفنانين والجمهور في هذه التظاهرة الرمضانية الإبداعية؛ بما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى المجتمع المحلي.