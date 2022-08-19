قرار بتكليف "الحمادي" مساعدًا للشؤون التعليمية بنين بشقراء

أصدر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، قرارًا بتكليف الدكتور عبيد سعود الحمادي مساعدًا لمدير التعليم بإدارة تعليم شقراء للشؤون التعليمية "بنين".
ويحمل "الحمادي" شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع تخصص التنمية والتغير الاجتماعي من جامعة الملك سعود بتقدير ممتاز، فيما حصل على شهادتي المدرب والمستشار المعتمد والدبلوم العالي في التوجيه والإرشاد، كما عمل موجهًا طلابيًا، ثم مشرف توجيه وإرشاد، وكلف في عام 1435 رئيسًا لقسم التوجيه والإرشاد ومشرفًا عامًا على برنامج تكافل للبنين والبنات.
وترأس وشارك في العديد من اللجان وقدم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل في التعليم وجهات حكومية؛ من ضمنها: ورشة عمل بعنوان "دعم التحصيل العلمي لطلاب وطالبات أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي" في وزارة الموارد البشرية في الرياض 1443هـ، وتقديم بحث علمي بعنوان "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الأسرة في المجتمع السعودي" في الملتقى الثالث لطلاب وطالبات الدراسات العليا في جامعة الملك سعود 1442هـ، والمشاركة في ورشة عمل "تطوير خطط قسم الدراسات الاجتماعية" في كلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض، وشارك بورشة عمل افتتاحية مبادرة تطوير لائحة قواعد سلوك الطالب وآليات تطبيقها.
ولـ"الحمادي" مجموعة من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، ومؤلفات تحت الطباعة: "التغير الاجتماعي بين النظريات الكلاسيكية والنظريات المعاصرة، والإرشاد الطلابي (الأسس والمفاهيم والنظريات)".