قرار بتكليف "الحمادي" مساعدًا للشؤون التعليمية بنين بشقراء

وترأس وشارك في العديد من اللجان وقدم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل في التعليم وجهات حكومية؛ من ضمنها: ورشة عمل بعنوان "دعم التحصيل العلمي لطلاب وطالبات أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي" في وزارة الموارد البشرية في الرياض 1443هـ، وتقديم بحث علمي بعنوان "تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الأسرة في المجتمع السعودي" في الملتقى الثالث لطلاب وطالبات الدراسات العليا في جامعة الملك سعود 1442هـ، والمشاركة في ورشة عمل "تطوير خطط قسم الدراسات الاجتماعية" في كلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض، وشارك بورشة عمل افتتاحية مبادرة تطوير لائحة قواعد سلوك الطالب وآليات تطبيقها.