وكيل "البيئة" يزور "كدانة للتنمية" ومكتب بيئة العاصمة المقدسة
زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الوزارة المهندس غانم حامد الجذعان برفقة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، شركة كِدانة للتنمية والتطوير يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة الخاصة بموسم الحج بهدف تنسيق الجهود لإنجاح أعمال الموسم .
وعُقد اجتماع تنسيقي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، بحضور مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء" الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عادل بن مطلق الشيخ، وأعضاء لجنة الحج التنفيذية في مقر مكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة.
واطلع "الجذعان" على خطط إدارة الأسواق والمسالخ في تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق المواشي والخضار والفواكه بالعاصمة المقدسة من الناحية الفنية والتشغيلية والتأكد من وفرة وسلامة المنتجات الحيوانية والزراعية استعدادًا لموسم رمضان المبارك.
كما اطلع على أهم التجهيزات الخاصة بمسالخ العاصمة المقدسة بما يتوافر بها من خدمات وإمكانات مادية متطورة من كاميرات للمراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المدرب بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل .
يُذكر أن كدانة هي الشركة المسؤولة عن تنمية وتطوير منطقة المشاعر المقدسة وحماها، ومقرّها في مشعر منى، وهي الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في نطاقها الجغرافي وهي تسعى إلى رفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة .
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن خطة وبرنامج عمل الموسم في العاصمة المقدسة، تضمنت تحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع، حيث يسعى الجميع وفق خطة محكمة منذ بداية موسم الحج وحتى نهايته وإن ذلك يأتي بهدف بذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة .