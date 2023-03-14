وكيل "البيئة" يزور "كدانة للتنمية" ومكتب بيئة العاصمة المقدسة

يُذكر أن كدانة هي الشركة المسؤولة عن تنمية وتطوير منطقة المشاعر المقدسة وحماها، ومقرّها في مشعر منى، وهي الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في نطاقها الجغرافي وهي تسعى إلى رفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة .