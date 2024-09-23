"الغامدي": "التعليم يحتلُّ مكانة مرموقة واليوم الوطني ذكرى تاريخية

وأضاف: هذا التطور لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مسيرة طويلة من الجهود المتواصلة لدعم العلم والمعرفة؛ حيث أصبحت الصروح التعليمية علامة فارقة في مسيرة الوطن، وفي هذا اليوم المبارك نتوجّه بخالص الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة، وندعو الله أن يمدّ الوطن بمزيد من العزّ والرخاء، وأن يحفظ أمننا واستقرارنا، وينصر جنودنا البواسل الذين يحمون حدودنا بكل شجاعة وتفان، مشيرًا إلى أن ما يحدث من تطور للوطن طوال 94 عامًا، كانت نشأته ونقلته النوعية في العلم والتعليم.