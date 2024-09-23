"الغامدي": "التعليم يحتلُّ مكانة مرموقة واليوم الوطني ذكرى تاريخية

قال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي: تعدُّ ذكرى اليوم الوطني الـ94 للمملكة مناسبة عزيزة تُحيي في نفوسنا مشاعر الفخر والانتماء؛ فمنذ تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، والتعليم يحتلّ مكانة مرموقة في رؤية القيادة الحكيمة، حتى أصبح اليوم ركيزة أساسية في بناء الوطن، جعلت المملكة تتبوّأ مكانة مرموقة إقليميًّا وعالميًّا.
وأضاف: هذا التطور لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة مسيرة طويلة من الجهود المتواصلة لدعم العلم والمعرفة؛ حيث أصبحت الصروح التعليمية علامة فارقة في مسيرة الوطن، وفي هذا اليوم المبارك نتوجّه بخالص الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة، وندعو الله أن يمدّ الوطن بمزيد من العزّ والرخاء، وأن يحفظ أمننا واستقرارنا، وينصر جنودنا البواسل الذين يحمون حدودنا بكل شجاعة وتفان، مشيرًا إلى أن ما يحدث من تطور للوطن طوال 94 عامًا، كانت نشأته ونقلته النوعية في العلم والتعليم.
ورفع باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالطائف، آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية، وهي مرور 94 عامًا على توحيد هذه البلاد الطاهرة، سائلًا المولى جلّ في علاه أن يديم على الوطن العز والرخاء والتطور والنماء والأمن والأمان.
وأكّد الدكتور "الغامدي" أنّ المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، أولى التعليم جلّ اهتمامه، حتى وصلنا إلى ما وصل إليه في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله، من صروح عديدة للمدارس، ونواتج تعلّم مميزة، تحقّقت من خلالها الإنجازات الوطنية على المستوى الإقليمي والعالمي، في جميع المحافل وبسواعد أبنائها وبناتها.