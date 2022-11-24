"وزير الشؤون الإسلامية" يثمن الجهود التوعوية لمدير فرع الوزارة بنجران

من جهته أوضح مدير الفرع الدكتور العصيمي، بأن هذا التقدير يُعد حافزاً على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات الوزارة تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله-، لافتاً إلى أن الفرع يعمل على تقديم العديد من البرامج التوعوية للمجتمع بكافة فئاته.