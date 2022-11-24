"وزير الشؤون الإسلامية" يثمن الجهود التوعوية لمدير فرع الوزارة بنجران

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر لمدير عام فرع الوزراة بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن العصيمي، على الجهود المبذولة لإنجاح برنامج "دور منسوبي المساجد في توعية المجتمع من خطر التنظيمات الإرهابية الإخوان والسرورية"، والتي قام بتنفيذها معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع الفرع.
وقال آل الشيخ في خطابه: "يسرني أن أشكر فضيلتكم والعاملين معكم هذا الجهد المبارك؛ لإنجاح البرنامج، سائلاً الله أن يبارك في الجهود، وأن ينفع بها".
وهدف البرنامج إلى التحذير من الفئة الضالة والتوعية بطرق ضلالاتهم، بالإضافة إلى التكاتف مع ولاة الأمر في محاربة الغزو الفكري.
من جهته أوضح مدير الفرع الدكتور العصيمي، بأن هذا التقدير يُعد حافزاً على بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات الوزارة تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله-، لافتاً إلى أن الفرع يعمل على تقديم العديد من البرامج التوعوية للمجتمع بكافة فئاته.