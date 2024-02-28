أمير الشرقية يُدشن "جادة 30" بالدمام

وأشاد أمير الشرقية، بالدعم الذي يلقاه البنك من القيادة -رعاها الله- والتي أحدثت تطورات كبيرة في مسيرته، وأسهمت في تنوع المنتجات التمويلية التي يقدمها للمستفيدين في مجالات عدة متخصصة، تلامس احتياجات المستفيدين من المواطنين ورواد الأعمال.