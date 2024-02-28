أمير الشرقية يُدشن "جادة 30" بالدمام

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، أحدث فروع مساحات العمل المشتركة في مدينة الدمام "جادة 30".
جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، بمشاركة مجموعة من مسؤولي المنطقة وروّاد الأعمال والشركاء.
وأشاد أمير الشرقية، بالدعم الذي يلقاه البنك من القيادة -رعاها الله- والتي أحدثت تطورات كبيرة في مسيرته، وأسهمت في تنوع المنتجات التمويلية التي يقدمها للمستفيدين في مجالات عدة متخصصة، تلامس احتياجات المستفيدين من المواطنين ورواد الأعمال.
ويمتد الفرع الجديد في الدمام على مساحة إجمالية تصل إلى 1250 مترًا مربعًا، وقد صمم بعناية لاحتضان أكبر عدد ممكن من المستفيدين، إلى جانب تزويده بكل المرافق الداعمة لريادة الأعمال وممارسة العمل الحر.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي: يأتي هذا الافتتاح امتدادًا لجهود البنك الاستراتيجية في تطوير منظومة الفروع عبر تحويلها إلى مناطق احتضان وتنمية وتطوير.
وأضاف "الحميدي" أن ذلك بما تتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال توفير بيئة مساندة لنمو الأعمال الريادية والحرة في سائر مناطق المملكة.
وأوضح أن فرع "جادة 30" يتيح جميع الخدمات والبرامج التطويرية، وفق نموذج عمل عصري مبتكر، يمتثل لأعلى مستويات الحوكمة وآلية العمل، إضافة إلى المرونة في آلية الاشتراك والاستفادة من الخدمات والباقات، التي تقدمها فروع "جادة 30" حول المملكة.
وتابع "الحميدي": "تتمتع المنطقة الشرقية، بموقع حيوي قريب من أسواق دول مجلس التعاون، إلى جانب احتضانها لأضخم القطاعات النفطية والصناعية والاستثمارية في المملكة، الأمر الذي يفتح آفاقًا أكبر وأسواقًا جديدة قريبة للخدمات والمنتج الريادي السعودي في الشرقية.
وقال: إنه علاوة على ذلك، حظيت المنطقة الشرقية بأكبر تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 ووفرة الفرص المتاحة لبناء علاقات عمل جديدة.
ولفت إلى أن عدد المنشآت المحتضنة في فروع "جادة 30"، بلغ نحو 214 منشأة بنهاية عام 2023، فيما وصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 12 ألف مستفيد بشكل عام.
كما قال "الحميدي": نطمح اليوم من خلال الفرع الجديد إلى احتضان المزيد من احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وممارسي العمل الحر، والمبتكرين وأصحاب الأعمال وطلاب الجامعات، والمنشآت الصغيرة والناشئة في الدمام.
ويقدم الفرع الجديد خدمات الربط مع الجهات التمويلية والتهيئة لمنتجات البنك التمويلية للمشروعات، إلى جانب باقات تلبي احتياجات مراحل نمو المشروعات الناشئة، ومكتبة رقمية لتطوير مهارات ريادة الأعمال.
يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية افتتح 11 فرعًا منذ العام 2021، فيما يخطط لإطلاق ستة فروع جديدة على مستوى المملكة في المرحلة المقبلة.