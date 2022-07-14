مرضى الفشل الكلوي يكرمون الكادر الطبي بمركز دافيتا فرع صبيا

تقدم مرضى الفشل الكلوي بخالص الشكر والتقدير للكادر الطبي بمركز دافيتا فرع صبيا، وعلى رأسهم الاستشاري الدكتور أحمد فودة، والدكتور ثامر إسماعيل، والدكتور هاني عبدالسلام، والدكتورة أسماء عزالدين، بالإضافة لكل من: الأخصائية الاجتماعية فاطمة قميري، وأخصائية التغذية أبرار مكين، ومرام غامري، وسميرة شار، ورئيس التمريض ميكو، وجميع جهاز التمريض في المركز.