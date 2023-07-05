مناقشة تعزيز الشراكات بين التعاونيات بالمنطقة في ملتقى "سياحية الطائف"

استقبلت تعاونية الطائف السياحية الدكتور عبدالله بن مساعد البركاتي، ممثل التعاونيات بمنطقة مكة المكرمة عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، يرافقه عدد من مسؤولي التعاونيات بمنطقة مكة المكرمة، حيث كان في مقدمة المستقبلين محمد بن مرزوق العتيبي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الطائف السياحية، وأعضاء مجلس الإدارة.