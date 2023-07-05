مناقشة تعزيز الشراكات بين التعاونيات بالمنطقة في ملتقى "سياحية الطائف"

استقبلت تعاونية الطائف السياحية الدكتور عبدالله بن مساعد البركاتي، ممثل التعاونيات بمنطقة مكة المكرمة عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، يرافقه عدد من مسؤولي التعاونيات بمنطقة مكة المكرمة، حيث كان في مقدمة المستقبلين محمد بن مرزوق العتيبي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الطائف السياحية، وأعضاء مجلس الإدارة.
وتمت مناقشة عدة محاور كان من أهمها تعزيز الشراكات بين التعاونيات بالمنطقة، والبحث في سبل تذليل العقبات لتحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة بمحافظة الطائف تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 باعتبار محافظة الطائف مدينة سياحية تحظى باهتمام ودعم من الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ محافظة الطائف.
كما تضمن الاجتماع عدة أسئلة واستفسارات واقتراحات من الحضور، فيما أشاد "العتيبي" بدعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً في الإدارة العامة للتعاونيات وبتوجيه من المدير العام معن العنقري لإنجاح عملها وتحقيق أهدافها في خدمة السياحة والمجتمع.