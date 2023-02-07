"الندوة العالمية" توزع 40 طنًا من فحم التدفئة على أسر قيرغيزيا

وقال مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا د.محمد ماضي: إن عملية التوزيع تمت بحضور ممثلين من الإدارات المحلية للمناطق الأربع واستهدفت المحتاجين الذين يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وتشتد معاناتهم بشكل أكبر مع دخول فصل الشتاء؛ لقلة وجود وسائل التدفئة وانعدامها في كثير من الأحيان؛ حيث تصل درجات الحرارة إلى 30 تحت الصفر وتستمر البرودة لفترة تتجاوز 6 شهور.