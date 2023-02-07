"الندوة العالمية" توزع 40 طنًا من فحم التدفئة على أسر قيرغيزيا

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، 40 طنًا من فحم التدفئة بمعدل 800 كيس على الأسر الفقيرة والمحتاجة في مدن: باتكين، وفيزلقيا، وأوزغين، وجلال آباد؛ لمواجهة موجة الثلوج والبرد القارس بالمنطقة.
وقال مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا د.محمد ماضي: إن عملية التوزيع تمت بحضور ممثلين من الإدارات المحلية للمناطق الأربع واستهدفت المحتاجين الذين يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وتشتد معاناتهم بشكل أكبر مع دخول فصل الشتاء؛ لقلة وجود وسائل التدفئة وانعدامها في كثير من الأحيان؛ حيث تصل درجات الحرارة إلى 30 تحت الصفر وتستمر البرودة لفترة تتجاوز 6 شهور.
وثمن "ماضي" جهود المملكة وشعبها المعطاء في دعم هذه البرامج الإنسانية الفريدة. فيما أشاد المسؤولون الإداريون للمناطق القرغيزية، بمبادرة الندوة في التخفيف على الأهالي أمام هذه الظروف القاسية.
وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة حكومة وشعبًا لإسهامهم في رفع هذه المعاناة عنهم.