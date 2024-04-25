"الخليوي" يتفقّد خدمات القطاع الصحي بعفيف ويناقش استحداثَ مركز لغسيل الكلى واستكمال مبنى العيادات

تفقّد الرئيسُ التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث ناصر بن منيع الخليوي، المرافقَ الصحية بعفيف، يرافقه فريقُ عمل يضمّ عددًا من نوّاب الرئيس التنفيذي، وعددٌ من المدراء التنفيذيين بالتجمع.
وعقد "الخليوي" خلال الزيارة اجتماعًا مع مدير مستشفى عفيف فهم بن ماضي المغيري، والقيادات الإدارية والفنية، وناقش خلال الجلسة عددًا من المواضيع المجدولة لمشاريع البنية التحتية والتطويرية المقترحة للسنوات القادمة؛ ومن أهمها: مشروع استحداث مركز لغسيل الكلى، ومشروع استكمال المرحلة الثانية من مبنى العيادات الخارجية.
كما اطّلع الفريق ميدانيًّا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وسير العمل بالمستشفى، واستمع لشرح مفصّل عنها.
وخلال الجولة التفقدية للمحافظة زار "الخليوي" مركز صحي أبو عشرة، واطّلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وقدّم شكره لمدير المركز والعاملين على ما يبذلونه من جهد لخدمة المواطنين، وحثّهم على الاستمرار في تقديم الخدمات وزيادة الجهد المبذول، والمواصلة على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وفي ختام الزيارة وجّه الخليوي القيادات الصحية بمستشفى عفيف على مضاعفة الجهود، والرقيّ بكل ما فيه خدمة للوطن والمواطن، ولتحقيق أعلى معايير رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.