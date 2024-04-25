"الخليوي" يتفقّد خدمات القطاع الصحي بعفيف ويناقش استحداثَ مركز لغسيل الكلى واستكمال مبنى العيادات

وخلال الجولة التفقدية للمحافظة زار "الخليوي" مركز صحي أبو عشرة، واطّلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وقدّم شكره لمدير المركز والعاملين على ما يبذلونه من جهد لخدمة المواطنين، وحثّهم على الاستمرار في تقديم الخدمات وزيادة الجهد المبذول، والمواصلة على جودة الخدمات الصحية المقدمة.