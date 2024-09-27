شاهد.. الألوان الشعبية تُحيي احتفالات اليوم الوطني بمحافظة فيفاء

احتفت مناطق ومحافظات السعودية باليوم الوطني الـ٩٤، وقدمت كل منطقة ومحافظة من ربوع السعودية فعاليات مختلفة احتفالاً بهذا اليوم الغالي على قلوب كل السعوديين، وكل من يعيش على أرض هذا الوطن.