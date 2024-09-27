شاهد.. الألوان الشعبية تُحيي احتفالات اليوم الوطني بمحافظة فيفاء

احتفت مناطق ومحافظات السعودية باليوم الوطني الـ٩٤، وقدمت كل منطقة ومحافظة من ربوع السعودية فعاليات مختلفة احتفالاً بهذا اليوم الغالي على قلوب كل السعوديين، وكل من يعيش على أرض هذا الوطن.
وفي محافظة فيفاء جنوبي السعودية غلبت الفنون الشعبية والألوان التراثية على مظاهر الاحتفال، وقدمت فرقتا فيفاء الشعبية والتراثية كرنفالاً بهيجًا، وحضورًا مشرفًا، وارتسمت لوحة فنية جمالية، تزينت برائحة البارود، وأضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة.
واشتمل الحفل الخطابي على كلمة للأهالي، وقصائد شعرية، تفنن شعراؤها بكلماتهم الوطنية، فيما قُدِّم أوبريت غنائي وطني بمشاركة الأطفال.
وتنوعت برامج الاحتفال الذي أقيم بالساحة الشعبية للاحتفالات، ونظمته بلدية فيفاء، وشمل مسيرة وطنية شاركت فيها الجهات الحكومية بالمحافظة، وشاركت أيضًا الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة بمعرض وأركان متنوعة لكل جهة، وشاركت الأسر المنتجة بخيمة لعرض منتجاتها.
وارتسمت البسمة والسعادة على محيا الحضور الغفير الذين حضروا ليشاركوا في فرحة الوطن، من خلال البرامج الترفيهية والمسابقات والبرامج التي أُعدت لهم، وتستهدف جميع شرائح المجتمع، بمن فيهم الأطفال وأسرهم، فيما ساند المتطوعون والفرق الكشفية الجهة المسؤولة عن عمليات التنظيم.
وكانت بلدية محافظة فيفاء قد بدأت بالاستعداد بالاحتفال باليوم الوطني منذ وقت مبكر، من خلال الاجتماعات الدورية، وتوزيع المهام، وتنسيق فقرات وفعاليات الاحتفال.. وقامت بتزيين الشوارع والميادين بالأعلام والمجسمات واللوحات التي تحمل هوية وعبارات اليوم الوطني الـ٩٤ "نحلم ونحقق".