انطلاق فعاليات موسم تمور الأحساء 2024 بسوق الأربعاء الشعبي

ويستهدف الموسم إبراز وتوسيع نطاق سوق التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد، وتنظيم آلية البيع بصورة أفضل، بالإضافة إلى تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور على القيام بدوره في تعزيز تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور، انطلاقاً مما يمثله موسم تمور الأحساء من ركيزة أساسية تسهم في إبراز الأبعاد التسويقية والثقافية المرتبطة بإنتاج التمور في المحافظة، إلى جانب الإيجابيات التي سيحققها للمساهمة في اقتصاد المنطقة والمملكة بشكل عام.