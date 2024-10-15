انطلاق فعاليات موسم تمور الأحساء 2024 بسوق الأربعاء الشعبي

انطلقت اليوم الثلاثاء، الفعاليات المصاحبة لموسم مزاد صرام تمور الأحساء 2024، في سوق الأربعاء الشعبي باعتباره أحد الأسواق القديمة ويمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عاماً، وتستمر الفعاليات حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.
وتتضمن الفعاليات المصاحبة للموسم تفعيل أركان وأجنحة متعددة (واحة الطفل، معرض الواحة، لوحات غنائية تراثية، فعالية الحكواتي، حياة الفلاح، منافذ الحِرف اليدوية، عروض الفلكلورات الشعبية، استعراضات لفن البستة، إقامة ورش عمل، معزوفات موسيقية، ركن القهوة السعودية).
يُذكر أن موسم صرام تمور الأحساء 2024 م، يُقام بشراكة إستراتيجية من محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء ووزارة البيئة والمياه والزراعة متمثلة في المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مبادرة "مواسم تمورنا"، وسط تنظيم خدمي وإشرافي من قِبل أمانة الأحساء، وشراكة تكاملية بين القطاعات الحكومية المعنية.
ويستهدف الموسم إبراز وتوسيع نطاق سوق التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للمزاد، وتنظيم آلية البيع بصورة أفضل، بالإضافة إلى تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور على القيام بدوره في تعزيز تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور، انطلاقاً مما يمثله موسم تمور الأحساء من ركيزة أساسية تسهم في إبراز الأبعاد التسويقية والثقافية المرتبطة بإنتاج التمور في المحافظة، إلى جانب الإيجابيات التي سيحققها للمساهمة في اقتصاد المنطقة والمملكة بشكل عام.