محافظ الخرج يدشّن حملة "حق الله" لهيئة الأمر بالمعروف
دشّن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة حملة "حق الله" التوعوية، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس هيئة الخرج الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل خريف وعدد من منسوبي الهيئة.
وأشاد المحافظ بهذه المبادرة الخيرة منوهاً بجهود الرئاسة العامة وكذلك هيئة محافظة الخرج ودورها الرائد في خدمة المجتمع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
وأوضح "الخريف" أن الحملة تستمر ستة أشهر، وتستهدف الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع بكافة شرائحه عبر برامج متنوعة من النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة، وغيرها من البرامج التي تبين (حقَّ الله).
فيما قدم رئيس هيئة الخرج شرحاً موجزاً عن الحملة وأهدافها وأنها تحظى بمتابعة وتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
يشار إلى أن الحملة تسعى إلى تعظيم حقّ الله - جل وعلا - وهو من أعظم الواجبات المتحتمة على المكلفين وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم العلماء الذين ساروا على المنهج القويم، وما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها .
وفي ختام اللقاء كرّم المحافظ ورئيس الهيئة وسائل الإعلام المختلفة في محافظة الخرج، وفي مقدمتها صحيفة سبق الإلكترونية على جهودهم في إبراز رسالة الهيئة ومناشطها.