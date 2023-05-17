في مبادرة نوعيّة إنسانيّة.. جمعية التنمية الأهلية في حي السلام تزور مرضى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز

قامت جمعية التنمية الأهلية في حي السلام بالرياض بمبادرة نوعيّة إنسانية، من خلال فريق "عطاء وأثر"؛ بزيارة لمرضى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، وتقديم الورد والهدايا لهم؛ في لمسة إنسانية ومبادرة تكافلية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بحي السلام "الدكتور ناصر عبد الرحمن الحمد": إن ديننا العظيم أمرنا بحسن الصلة والبر والتكافل وجعل الإحسان للناس، وإدخال السرور عليهم؛ من صميم ديننا؛ فنجد النبي ﷺ يقول: "عائد المريض في مخرفة الجنّة حتى يرجع".
وأضاف: "تأمّل وأنت تزور مريضًا كأنّك في حدائق الجنة وبساتينها تقطف من ثمارها وجناها! وجمعية التنمية الأهلية بحي السلام تحاول جاهدة القيام بالواجب الاجتماعي الذي أنيط بها، والذي هو غرس لعمل غير ربحي وغير مادّي، وإنما هو عمل تطوّعي.