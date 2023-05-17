في مبادرة نوعيّة إنسانيّة.. جمعية التنمية الأهلية في حي السلام تزور مرضى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز

وأضاف: "تأمّل وأنت تزور مريضًا كأنّك في حدائق الجنة وبساتينها تقطف من ثمارها وجناها! وجمعية التنمية الأهلية بحي السلام تحاول جاهدة القيام بالواجب الاجتماعي الذي أنيط بها، والذي هو غرس لعمل غير ربحي وغير مادّي، وإنما هو عمل تطوّعي.