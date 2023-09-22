تجهيز 24 مركزاً إسعافياً للهلال الأحمر بجازان استعداداً لاحتفالات اليوم الوطني

جهّز فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 24 مركزاً إسعافياً بمدن المنطقة ومحافظاتها؛ استعداداً للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني (93) وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، سواءً على الطرق الرئيسة أو في المواقع الحيوية، خاصة أماكن الفعاليات والاحتفالات.