تجهيز 24 مركزاً إسعافياً للهلال الأحمر بجازان استعداداً لاحتفالات اليوم الوطني

جهّز فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 24 مركزاً إسعافياً بمدن المنطقة ومحافظاتها؛ استعداداً للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني (93) وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، سواءً على الطرق الرئيسة أو في المواقع الحيوية، خاصة أماكن الفعاليات والاحتفالات.
وقال مدير الفرع الدكتور عادل بن عبده عريشي: المشاركة شملت الفرق الإسعافية في المواقع والطرق الرئيسة والمخارج الفرعية لتغطية الفعاليات والاحتفالات بالنقاط الإسعافية وإقامة أركان احتفالية توعوية في مطار الملك عبدالله بجازان ومحافظاتها في المسيرة الوطنية.
وأضاف، أن فرع الهيئة بالمنطقة سيقيم بهذه المناسبة دورات تدريبية لتوعية وتدريب المجتمع بالإسعافات الأولية والتعريف بمنصة "متأهب" لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسجيل في الدورات.