مع بدء العام الدراسي الجديد.. شوارع وميادين الطائف تتزين ترحيباً بعودة الطلاب والطالبات

زينت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الميادين العامة والطرقات الرئيسة في المحافظة عبر الشاشات الضوئية واللوحات بعبارات الترحيب بالطلاب وأولياء الأمور، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي ابتهاجاً بالعام الدراسي الجديد.