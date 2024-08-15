مع بدء العام الدراسي الجديد.. شوارع وميادين الطائف تتزين ترحيباً بعودة الطلاب والطالبات

زينت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الميادين العامة والطرقات الرئيسة في المحافظة عبر الشاشات الضوئية واللوحات بعبارات الترحيب بالطلاب وأولياء الأمور، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي ابتهاجاً بالعام الدراسي الجديد.
وتضمنت الرسائل الاتصالية: "طلابنا المتميزون مستقبلنا ينتظركم والتأكيد على أن عودتهم لمحاضن العلم والمعرفة سينبض بالعطاء ويصنع الفرق فهم طاقات وقدرات تسهم في بناء الوطن ودعم مستهدفات رؤية 2030م".
يأتي ذلك لبث الروح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة عبر رسائل اتصالية محفزة لمواصلة مسيرتهم التعليمية واستثمار كافة الوسائط الإعلامية لنشر هذه الرسائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للصحف المحلية والشاشات الضوئية المنتشرة في الميادين العامة والقنوات الفضائية.
وقال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي للطلبة: "تعود الحياة لجميع مؤسساتنا التعليمية لكي تواصلوا شغفكم وتحققوا ما تطمحون إليه"، مؤكداً بأنه بدعم شركائنا أولياء الأمور يتحقق العطاء.