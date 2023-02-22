"الدعيلج": إحياء ذكرى يوم التأسيس يأتي من حرص القيادة على تاريخ هذه البلاد

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج باسمه ونيابة عن منسوبي قطاع الطيران المدني، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بذكرى يوم التأسيس.
وقال: نستذكر اليوم ما تحقق من إنجازات عظيمة في مسيرة وطننا الغالي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود إلى عهد خادم الحرمين الشريفين بتوفيق من الله ثم بفضل الإرادة الصلبة والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ومجهودات أبناء وبنات الوطن المعطاء، أصبحنا اليوم في مصاف الدول الأقوى اقتصاديًا وننعم في نهضة حضارية شاملة.
وأضاف: استحضار ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، هو امتداد لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في الحفاظ على تاريخ هذه البلاد العظيمة، وتأكيد العمق التاريخي والجذور الراسخة للدولة منذ تأسيسها، حيث قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن، وصولًا لهذا العهد الزاهر عهد البناء والتنمية، وما تشهده المملكة من نهضة تنموية في شتى المجالات.