"الدعيلج": إحياء ذكرى يوم التأسيس يأتي من حرص القيادة على تاريخ هذه البلاد

وأضاف: استحضار ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، هو امتداد لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في الحفاظ على تاريخ هذه البلاد العظيمة، وتأكيد العمق التاريخي والجذور الراسخة للدولة منذ تأسيسها، حيث قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحققت الوحدة بعد الفرقة، وأرست دعائم الأمن، وصولًا لهذا العهد الزاهر عهد البناء والتنمية، وما تشهده المملكة من نهضة تنموية في شتى المجالات.