"تعليم الأحساء" تدعو أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول

وأوضحت الإدارة أن الاختبارات في المدارس الصباحية ستنطلق عند الساعة 7:15 صباحًا للبنين و7:00 صباحًا للبنات؛ بينما تبدأ اختبارات مدارس التعليم المستمر الليلي عند الساعة 6:00 مساءً للبنين و3:00 مساءً للبنات للمرحلة الابتدائية.