"تعليم الأحساء" تدعو أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول

أعلنت إدارة تعليم الأحساء عن بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 جمادى الأولى 1446هـ، داعيةً أولياء الأمور إلى متابعة التزام أبنائهم بمواعيد الاختبارات لتحقيق النجاح والتفوق.
وأوضحت الإدارة أن الاختبارات في المدارس الصباحية ستنطلق عند الساعة 7:15 صباحًا للبنين و7:00 صباحًا للبنات؛ بينما تبدأ اختبارات مدارس التعليم المستمر الليلي عند الساعة 6:00 مساءً للبنين و3:00 مساءً للبنات للمرحلة الابتدائية.
وأكدت "تعليم الأحساء" أن التزام الطلاب بمواعيد الاختبارات والاستعداد الجيد يسهمان في تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية؛ داعيةً الجميع إلى توفير بيئة مناسبة تساهم في نجاح هذه الفترة المهمة من العام الدراسي.