خطتان لمعالجة الكثافة العالية في المدارس بإدارة تعليم جازان

وبيّن أن خطة المعالجة الاستراتيجية للإدارة تمثّلت في الرفع لمقام وزارة التعليم بعدد من المشاريع لاعتمادها وتنفيذها؛ ومنها عشر مدارس مخصصة للإسكان التنموي شمال مدينة جيزان، والاستفادة من بعض مباني البنين وتحويلها لمدارس للبنات بعد إجراء التعديلات الفنية عليها لتتوافق مع مدارس البنات، إضافة إلى الاستفادة من بعض المباني الإدارية وتحويلها لمبان تعليمية لمدارس البنات بعد إجراء التعديلات الفنية عليها لتتوافق مع مدارس البنات؛ ومنها مبنى الإدارة النسائية الذي حول إلى ابتدائية الإبداع والثانوية السادسة وثانوية تعليم الكبيرات.