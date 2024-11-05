انطلاق فعاليّات المؤتمر الوطني الثالث عشر للسكري بمدينة الطائف

في تصريح له، أعرب الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي أ.د طلال بن عبدالله المالكي، عن تفاؤله بنجاح المؤتمر قائلاً: “نحن نشهد تطورات مهمة في مجال السكري والصحة القلبية، ومؤتمر هذا العام يسلط الضوء على أهمية الربط بين هذين المجالين. المشاركة الفعّالة من قِبل الخبراء المحليين والدوليين تعزز من جودة المناقشات وترسخ مكانة المؤتمر كمنصة للتعلم وتبادل الخبرات”.