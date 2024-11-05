انطلاق فعاليّات المؤتمر الوطني الثالث عشر للسكري بمدينة الطائف

بدأت اليوم الثلاثاء، ورش عمل المؤتمر الوطني الثالث عشر للسكري، الذي يُقام تحت شعار “السكر والصحة القلبية الأيضية”، وذلك في فندق إنتركونتيننتال بمدينة الطائف. ومن المقرر أن تتواصل فعاليّات المؤتمر يومي الأربعاء والخميس، 6-7 من نوفمبر 2024، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال السكري والصحة القلبية.
المؤتمر هدف إلى رفع الوعي حول داء السكري ومضاعفاته وأحدث الأبحاث والتطورات في علاجه. ويشمل البرنامج ورش عمل مكثفة تستهدف تدريب العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على الخدمات المتكاملة لمريض السكر.
في تصريح له، أعرب الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي أ.د طلال بن عبدالله المالكي، عن تفاؤله بنجاح المؤتمر قائلاً: “نحن نشهد تطورات مهمة في مجال السكري والصحة القلبية، ومؤتمر هذا العام يسلط الضوء على أهمية الربط بين هذين المجالين. المشاركة الفعّالة من قِبل الخبراء المحليين والدوليين تعزز من جودة المناقشات وترسخ مكانة المؤتمر كمنصة للتعلم وتبادل الخبرات”.
يتضمن المؤتمر أيضًا معارض مصاحبة ودورات توعوية موجهة للمجتمع وقطاع التعليم، في إطار سعيه لتعزيز الوعي والكفاءة في التعامل مع داء السكري.
ويأمل المنظمون في استمرارية واستدامة المؤتمر، بما يُسهم في تطوير المحتوى ودعم البحث العلمي في هذا المجال الحيوي.