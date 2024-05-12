حائل.. "وقاء" يشارك في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة

وتهدف مشاركة "وقاء" إلى التوعية بأهمية الوقاية والمكافحة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقلها بالتعاون مع الجهة المعنية بصحة الإنسان، ممثلة في وزارة الصحة لتوحيد الأعمال والجهود في خدمة الوطن والمواطنين.