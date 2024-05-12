حائل.. "وقاء" يشارك في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة

شارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة حائل في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، للتعريف بدور وخدمات المركز في مجال الصحة الحيوانية.
وتهدف مشاركة "وقاء" إلى التوعية بأهمية الوقاية والمكافحة من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقلها بالتعاون مع الجهة المعنية بصحة الإنسان، ممثلة في وزارة الصحة لتوحيد الأعمال والجهود في خدمة الوطن والمواطنين.
ويضم المؤتمر الدولي دعماً أساسياً للتحول الصحي المبني على الرعاية الوقائية والمبادرة والاستباقية معززًا لكفاءة الأداء والإنفاق وتقليل العبء المرضي والاقتصادي ونشاط رئيسي للتعليم والتطوير المهني المستمر للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية المساندة.
يشار إلى أن مركز "وقاء" يُعنى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.