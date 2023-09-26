جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93

احتفلت جامعة حفر الباطن، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، باليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت رعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود.
جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة المكلف د. محمد بن عتيق العنزي، ووكلاء الجامعة وقياداتها، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في محافظة حفر الباطن، ومنسوبي الجامعة من الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلاب، على مسرح الجامعة.
وعبر رئيس الجامعة المكلف د. محمد بن عتيق العنزي، في كلمة نيابة؛ عن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، عن ابتهاجه وسروره بهذه المناسبة العظيمة والغالية على الجميع.
وقال "العنزي" في مستهلّ كلمته: "إننا اليوم في ظلّ قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، نحتفي ونحن نشاهد التقدّم والتطور في كل ركن وزاوية من بلادنا الحبيبة؛ حيث تتواصل عجلة التنمية والازدهار لتعزيز ريادة المملكة ومكانتها بين دول العالم اقتصاديًّا وسياسيًّا".
وأضاف: أن رؤية المملكة 2030، بتوجيهات سمو ولي العهد، وفقه الله، قد أضافت أهدافًا جوهرية تضع المملكة العربية السعودية في مكانتها المناسبة بين الدول المتقدّمة على خارطة التأثير الدولي.
وأشار إلى أن جامعة حفر الباطن تحظى بكل الدعم والتشجيع والمساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ووزير التعليم؛ مما يزيدنا إصرارًا واستمرارًا نحو طلب التقدم والتوسع في تجويد مخرجات برامج الجامعة الأكاديمية وزيادة قدرتها التنافسية عبر إكساب طلابها وطالباتها معارف ومهارات مميزة ينافسون بها في سوق العمل، بإذن الله.
واختتم كلمته برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ولكل الشعب السعودي، سائلًا الله عز وجل أنّ يحفظ لنا بلادنا ويديم الأمن والاستقرار والرخاء.
وتضمّنت فعالياتُ الحفل فيلمًا وثائقيًّا بعنوان "نحلم ونحقّق"، وقصيدة وطنية، وأوبريت مملكة الأمجاد، وعرضًا مرئيًّا تضمن مشاعر وطنية لعدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة والطلاب والطالبات، إلى جانب العرضة السعودية.
ودشّن رئيسُ الجامعة المكلف البرامجَ والفعاليات التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب، تزامنًا مع الاحتفاء باليوم الوطني الـ93.
وفي ختام الحفل كرم رئيس الجامعة المكلف، الفائزين والفائزات في المسابقات التي نظّمتها جامعة حفر الباطن احتفاءً بهذه المناسبة.
وقد شارك طلاب النادي التطوعي بهذه المناسبة بتوزيع الأعلام والورود على منسوبي الجامعة والحضور. كما كانت هناك حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع المختبر الإقليمي وبنك الدم بحفر الباطن.