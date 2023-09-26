جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93

وقال "العنزي" في مستهلّ كلمته: "إننا اليوم في ظلّ قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، نحتفي ونحن نشاهد التقدّم والتطور في كل ركن وزاوية من بلادنا الحبيبة؛ حيث تتواصل عجلة التنمية والازدهار لتعزيز ريادة المملكة ومكانتها بين دول العالم اقتصاديًّا وسياسيًّا".