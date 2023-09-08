"تعليم الجوف" يوضح إجراءات التعامل مع الطالب المتغيب 20 يوماً بدون عذر

وأشار إلى أن الطالب المتغيب عن المدرسة لمدة عشرة أيام يتم إنذار الطالب الإنذار الثالث، ويستدعى ولي أمره، ويعطى تعهد خطي، ويحول للموجه الطلابي، وإذا بلغ غياب الطالب عن المدرسة مدة خمسة عشر يوماً بدون عذر يتم تحويل الطالب إلى مكتب التعليم، وينقل الطالب إلى مدرسة أخرى، ويسجل تعهدا كتابياً على ولي الأمر.