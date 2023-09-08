"تعليم الجوف" يوضح إجراءات التعامل مع الطالب المتغيب 20 يوماً بدون عذر

أوضح تعليم الجوف، أن الإجراءات النظامية للتعامل مع الطالب المتغيب عن المدرسة بدون عذر، وأكثر الطلاب غيابا تقتصر على رفع اسمه لإدارة التعليم.
وبين أن الطالب المتغيب عن المدرسة بدون عذر، يحسم منه عن كل يوم غابه درجة واحدة من درجات المواظبة، وفي حال تم غياب ثلاثة أيام بدون عذر يتم إنذار الطالب الإنذار الأول، ويحول للموجه الطلابي، وإذا غاب الطالب عن المدرسة مدة خمسة أيام بدون عذر يتم إنذار الطالب الإنذار الثاني، ويتم إشعار ولي الأمر بذلك، ويحول للموجه الطلابي.
وأشار إلى أن الطالب المتغيب عن المدرسة لمدة عشرة أيام يتم إنذار الطالب الإنذار الثالث، ويستدعى ولي أمره، ويعطى تعهد خطي، ويحول للموجه الطلابي، وإذا بلغ غياب الطالب عن المدرسة مدة خمسة عشر يوماً بدون عذر يتم تحويل الطالب إلى مكتب التعليم، وينقل الطالب إلى مدرسة أخرى، ويسجل تعهدا كتابياً على ولي الأمر.
وأوضح "تعليم الجوف" أن الطالب الذي بلغت مدة تغيبه عن المدرسة مدة عشرين يوما بدون عذر يتم رفع اسمه إلى إدارة التعليم.