"لجنة تراحم الشرقية" تودع 453 ألف ريال لأسر السجناء

كما أشار إلى الدور الإنساني الهام الذي تقوم به "تراحم" تجاه أسر السجناء؛ حيث تم خلال العام الماضي 2022 تقديم مساعدات بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال، وذلك في 3 مسارات؛ وهي: مسار الرعاية الأساسية، ومسار العناية الأسرية، ومسار تنمية القدرات.