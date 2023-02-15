"لجنة تراحم الشرقية" تودع 453 ألف ريال لأسر السجناء

أودعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالمنطقة الشرقية مؤخرًا؛ مبلغ 453 ألف ريال لـ575 أسرة سجين، وذلك ضمن برنامج الرعاية الأساسية "كفالة" الذي تقدمه اللجنة بشكل دوري لمستفيديها من أسر السجناء بهدف سدّ احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.
وأوضح المدير التنفيذي لـ"تراحم الشرقية" علي الضبعان، أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن جهود اللجنة الهادفة لتوفير حياة كريمة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
وقدم الضبعان شكره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في "تراحم الشرقية"، والأمين العام للجنة؛ على دعمهم لهذه الجهود.
كما أشار إلى الدور الإنساني الهام الذي تقوم به "تراحم" تجاه أسر السجناء؛ حيث تم خلال العام الماضي 2022 تقديم مساعدات بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال، وذلك في 3 مسارات؛ وهي: مسار الرعاية الأساسية، ومسار العناية الأسرية، ومسار تنمية القدرات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية تقدم خدماتها لـ1027 أسرة بمختلف محافظات المنطقة الشرقية.