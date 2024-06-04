"بيئة مكة" تحتضن ورشة التخلص الآمن لنفايات المسالخ الأهلية

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل تعريفية "بالوضع النظامي للتخلص الآمن من نفايات المسالخ الأهلية خلال موسم حج ١٤٤٥ وما بعده" بمقر الفرع بجدة بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات.
وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي ورفع الامتثال وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة ما بين منتجي النفايات ومقدمي الخدمات. حيث كان بين الحضور ممثلون من أمانة العاصمة المقدسة، والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومستثمرو المسالخ الأهلية بالعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى مشرفي إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة.
وشارك في طرح أوراق العمل العديد من المختصين والمسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية وذوي الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن الورشة تأتي في إطار سعي الفرع إلى تطبيق كافة المعايير التي تسهم في الحفاظ على الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة من خلال خدمات النظافة وإدارة النفايات في المسالخ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال إيجاد أفضل الأساليب الحديثة وصياغة التوصيات الكفيلة بالتغلب على كافة العقبات في هذا المجال وتنسيق الجهود مع الجهات الشريكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وشدد "الخليف" أن إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حريصة على تطوير كافة أعمالها المتعلقة بخدمة المواطنين وحجاج بيت الله الحرام خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والإصحاح البيئي، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات.