"بيئة مكة" تحتضن ورشة التخلص الآمن لنفايات المسالخ الأهلية

وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن الورشة تأتي في إطار سعي الفرع إلى تطبيق كافة المعايير التي تسهم في الحفاظ على الإصحاح البيئي بالعاصمة المقدسة من خلال خدمات النظافة وإدارة النفايات في المسالخ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال إيجاد أفضل الأساليب الحديثة وصياغة التوصيات الكفيلة بالتغلب على كافة العقبات في هذا المجال وتنسيق الجهود مع الجهات الشريكة في خدمة ضيوف الرحمن.