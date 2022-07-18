تستهدف قرابة 1000 دارس ودارسة.. "تعليم الشرقية" يدشن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

وأشار "الباحص" إلى أن الحملة تركزت خدماتها في الهجر التابعة لمحافظة العديد كالوسيع والمحدار وسلوى وتماني وذلك بهدف الوصول إلى الدارسين في أماكن تواجدهم وقد تم تحديد مقرات لاستقبال الدارسين وبدأت الحملة من يوم الأحد بتاريخ ١٨/ ١٢ وتستمر أربعين يومياً حتى يوم ١٤٤٤/١/٢٧ .