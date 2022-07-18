تستهدف قرابة 1000 دارس ودارسة.. "تعليم الشرقية" يدشن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية

دشنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية والتي تستمر أربعين يوماً وذلك بمحافظة العديد والهجر التابعة لها، وتتضمن الحملة فصولاً دراسية وبرامج تدريبية وترفيهية وخدمات عامة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية كوزارة الصحة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة ووزارة الإعلام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك محافظة العديد وجمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الحملة تهدف إلى محو الأمية الأبجدية والحضارية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والهجر النائية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وكذلك العمل على خفض نسبة الأمية في المملكة وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته في نفوس الدارسين والعمل على نشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والثقافية.
وأشار "الباحص" إلى أن الحملة تركزت خدماتها في الهجر التابعة لمحافظة العديد كالوسيع والمحدار وسلوى وتماني وذلك بهدف الوصول إلى الدارسين في أماكن تواجدهم وقد تم تحديد مقرات لاستقبال الدارسين وبدأت الحملة من يوم الأحد بتاريخ ١٨/ ١٢ وتستمر أربعين يومياً حتى يوم ١٤٤٤/١/٢٧ .
وأبان "الباحص" أن فريق المسح من إدارة تعليم الكبار والكبيرات بتعليم الشرقية قد قام في وقت سابق بمسح المواقع المستهدفة من الحملة حيث يقدر عدد المستفيدين من الحملة للرجال والنساء قرابة ١٠٥٧ دارساً ودارسة يقدم لهم حصص تعليمية في المواد الدينية والقرآن الكريم والتوحيد والفقه والتجويد والقراءة ومقدمة في مهارات الرياضيات حيث يمنح الدارس بعد إتمام البرنامج مكافأة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال وشهادة إتمام البرنامج .
وألمح إلى أن الجهات المشاركة ستشارك في الحملة ببرامج توعوية وإرشادية مع إقامة محاضرات وندوات صحية وتقديم خدمات طبية متنوعة وفي جانب التثقيف الزراعي التركيز على تقديم محاضرات توعوية في الأمراض التي تصيب المواشي والأمراض المعدية للإنسان وكيفية الوقاية منها.. وفي جانب التدريب التقني إقامة دورات تدريبية مهنية للمستفيدين تؤهلهم لدخول سوق العمل.
ونوه "الباحص" بأن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وبمتابعة مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي قد هيأت اللجان العاملة والإشرافية لتنفيذ الحملة وفق أهدافها.