تجمع المدينة الصحي يطرح استبيانًا لرصد مدى الرضى عن الخدمات الطبية

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، مساء أمس، استبيانًا لقياس مدى رضى المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة وإشراكهم في صناعة القرارات فيما يخص تصميم وتخطيط الخدمات الصحية .
وقال المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده لـ"سبق": جاءت هذه الخطوة ضمن أهداف التجمع الصحي لقياس مدى رضى المستفيد وإتاحة الفرصة له بتقييم الخدمة المقدمة وإبداء الرأي وطرح المقترحات والأفكار والرؤى والتحديات التي تواجه المراجعين خلال تلقي الخدمات الصحية.
وأضاف: لدينا إيمان تام بأهمية دور المستفيد بتحسين الخدمات الصحية المقدمة، لذلك أتحنا لهم الفرصة في اتخاذ القرارات فيما يخص تصميم وتخطيط الخدمات الصحية والاستفادة من اقتراحاتهم وتجاربهم".
وأردف "حموده": أنه يمكن لأهالي المنطقة المشاركة في الاستبيان عبر الرابط الإلكتروني .