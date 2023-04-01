تجمع المدينة الصحي يطرح استبيانًا لرصد مدى الرضى عن الخدمات الطبية

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، مساء أمس، استبيانًا لقياس مدى رضى المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة في المنطقة وإشراكهم في صناعة القرارات فيما يخص تصميم وتخطيط الخدمات الصحية .