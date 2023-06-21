"تعليم القويعية" تُكرم منسوبيها المتقاعدين والمتقاعدات لـ1444هـ

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير التعليم، عبر فيها عن خالص شكره للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من جهود طوال فترة عملهم في خدمة إدارة التعليم بكل إخلاص وتفان، وتمنى لهم حياة سعيدة.