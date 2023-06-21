"تعليم القويعية" تُكرم منسوبيها المتقاعدين والمتقاعدات لـ1444هـ

نظّمت إدارة تعليم القويعية، حفل تكريم لمنسوبيها المتقاعدين والمتقاعدات لعام 1444هـ، على شرف مدير تعليم محافظة القويعية صالح بن عبدالله الزهراني.
جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية محمد الجبرين، والمساعد للشؤون المدرسية عبدالله الشهري، وعدد من رؤساء الأقسام ومنسوبي الإدارة.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير التعليم، عبر فيها عن خالص شكره للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من جهود طوال فترة عملهم في خدمة إدارة التعليم بكل إخلاص وتفان، وتمنى لهم حياة سعيدة.
وشهد ضيوف الحفل أوبريت "عطاء ووفاء"، ثم قصيدة شعرية عن المناسبة، قدمها مشرف النشاط الثقافي بإدارة التعليم إبراهيم الجبرين.
وألقى المتقاعد عبد الرحمن بن إبراهيم الخالدي، كلمة المتقاعدين نيابة عنهم، وعبر فيها عن بالغ سعادتهم بهذا الوفاء والتكريم، ورفع خالص الشكر والتقدير لمدير التعليم وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم. وختم الحفل بتكريم مدير التعليم للمتقاعدين.