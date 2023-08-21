495 متدربًا.. "كلية الاتصالات" بجدة تستقبل المقبولين للفصل التدريبي الأول

وأشار "العامودي" إلى أن الكلية دأبت على تكريم المتدربين المتميزين والمتفوقين في كل فصل تدريبي، بتقديم الشهادات والحوافز المادية ومنها المكافآت المالية، وتصريح دخول السيارات للمواقف المخصصة للمتدربين المتميزين، وتخفيض نسبة 50% على جميع الخدمات المقدمة من المستثمرين داخل الكلية؛ تحفيزًا وتشجيعًا من الكلية لهم.