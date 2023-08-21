495 متدربًا.. "كلية الاتصالات" بجدة تستقبل المقبولين للفصل التدريبي الأول

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم الاثنين، المتدربين المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الأول 1445هـ، وعددهم 495 متدربًا تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية؛ فيما تعمل إدارة شؤون المتدربين على برنامج لتهيئتهم يستمر على مدى يومين.
حضر الاستقبال عميدُ الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ووكيل شؤون المتدربين المهندس طارق محمد الغامدي، والوكيل للتدريب المهندس محمد الصباغ، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من هيئة التدريب.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات؛ مؤكدًا ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلًا.
وذكر "العامودي" أن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدرب وتعريفه بأنظمة الكلية ولوائحها؛ مضيفًا أن البرنامج يستمر لمدة يومين؛ لافتًا إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة خدمات المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم.
وأشار "العامودي" إلى أن الكلية دأبت على تكريم المتدربين المتميزين والمتفوقين في كل فصل تدريبي، بتقديم الشهادات والحوافز المادية ومنها المكافآت المالية، وتصريح دخول السيارات للمواقف المخصصة للمتدربين المتميزين، وتخفيض نسبة 50% على جميع الخدمات المقدمة من المستثمرين داخل الكلية؛ تحفيزًا وتشجيعًا من الكلية لهم.
وطالَبَ جميع متدربي الكلية بأن يحذو حذوهم ليكونوا من المتميزين؛ لافتًا إلى أنها جنّدت طاقاتها لاستقبال المتدربين وتهيئة جميع الفصول التدريبية في جميع الأقسام لهم، بصيانة جميع الأجهزة والمباني للبدء الجدي في العام التدريبي الجديد.
وتضم الكلية ثلاثة أقسام، وهي: تقنية الاتصالات، وتقنية الحاسب، وتقنية الإلكترونيات، ويلتحق بها أكثر من 1600 متدرب في جميع تخصصاتها.