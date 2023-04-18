30 فرقة ميدانية ترصد مخالفات بصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية بالطائف

وتتواصل مطالبات المواطنين وكعادتها في كل عام ومناشدتهم للفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالقيام بدورها والتحرك نحو ما تقوم به هذه المحلات التجارية التي تشهد إقبالًا متزايدًا هذه الأيام ما قبل عيد الفطر المبارك، وهي صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات ومراكز التجميل وخلافه، حيث يتم رفع الأسعار واستغلال هذه المناسبة في تحقيق الكثير من الأرباح في أيامٍ بسيطة، وسط جشع العاملين مع مكفوليهم، مطالبين بتطبيق الأنظمة واتخاذ الاجراءات، والعمل على إيقاف ذلك الاستغلال الذي نشهدهُ في كل عام.