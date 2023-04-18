30 فرقة ميدانية ترصد مخالفات بصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية بالطائف

رصدت الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بأمانة الطائف خلال جولاتها على صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل وأماكن التجميل النسائية، مخالفات صحية تتعلق بتدني مستوى النظافة وعدم تعقيم أدوات الحلاقة، واستخدام أدوات الحلاقة لأكثر من مرة، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة الى رصد مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وخلطات ومواد لا تحمل بيانات أو تواريخ للإنتاج والانتهاء، وعدم التقيد بالزي الموحد ولبس الكمامة.
كما رصدت الفرق مخالفات تتعلق بممارسة أنشطة مخالفة للتراخيص وتقديم خدمات لا تتعلق بمجال العمل، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين والزامهم بتصحيح الملاحظات، واخضاعهم للرقابة المتواصلة لحين الالتزام التام بالتعليمات والتقيد بها.
يأتي ذلك من خلال تنفيذ الفرق الرقابية لبرنامج رقابي مكثف على صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل وأماكن التجميل النسائية، ضمن سعي الأمانة لرفع درجة الامتثال للتعليمات البلدية والسلامة الصحية.
وأوضحت امانة الطائف في بيانٍ لها وصل لـ"سبق" أن البرنامج الرقابي يأتي نظراً لما تشهده هذه الأنشطة من إقبال متزايد خلال ما قبل عيد الفطر المبارك مما يستدعي مضاعفة الجهود الرقابية للحد من المخالفات الصحية، ورفع درجة الالتزام التعليمات البلدية.
وتشارك أكثر من 60 فرقة ميدانية أعمال الرقابة على صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية وفق برنامج للرقابة المستمرة حتى نهاية شهر رمضان وعلى مدار اليوم بجولات مختلفة لتغطية كافة المرافق.
الجدير بالذكر أن إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف كانت قد نفذت جولات توعوية على صوالين الحلاقة والمشاغل ومراكز التجميل النسائية لإيضاح وشرح الاشتراطات الصحية والاشتراطات الصحية وضرورة التقيد بها وتطبيق التعليمات البلدية للعاملين في هذه الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك بهدف تعزيز الحفاظ على سلامة الأهالي ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وشددت الأمانة على أصحاب الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك بضرورة التقيد بالتعليمات البلدية تجنباً لتطبيق الجزاءات في حال ضبط أي تجاوزات، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق للمرافق التجارية في حال تكرار مخالفتها.
وتتواصل مطالبات المواطنين وكعادتها في كل عام ومناشدتهم للفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بالقيام بدورها والتحرك نحو ما تقوم به هذه المحلات التجارية التي تشهد إقبالًا متزايدًا هذه الأيام ما قبل عيد الفطر المبارك، وهي صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات ومراكز التجميل وخلافه، حيث يتم رفع الأسعار واستغلال هذه المناسبة في تحقيق الكثير من الأرباح في أيامٍ بسيطة، وسط جشع العاملين مع مكفوليهم، مطالبين بتطبيق الأنظمة واتخاذ الاجراءات، والعمل على إيقاف ذلك الاستغلال الذي نشهدهُ في كل عام.