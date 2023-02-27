غدًا الثلاثاء.. رماح تستضيف نهائي النسخة الثانية لـ"دوري الهجان"

وكانت تسعة ميادين قد شهدت التصفيات لهذا النهائي وهي (الطائف، وسكاكا) بمنطقة الجوف، و(الصويدرة) بمنطقة المدينة المنورة، و(السيح) بالمنطقة الشرقية، و(القصيم، وحائل، وتبوك، ونجران، ورماح) بمنطقة الرياض.