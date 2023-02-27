غدًا الثلاثاء.. رماح تستضيف نهائي النسخة الثانية لـ"دوري الهجان"

يستضيف ميدان رماح للهجن في الثالثة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، نهائي النسخة الثانية لـ (دوري هجان 2023)، وينطلق السباق بالشوط الأول المخصص لفئة (حيل وثنايا بكار)، فيما سيخصص الشوط الثاني لفئة (زمول وثنايا قعدان).
وكانت تسعة ميادين قد شهدت التصفيات لهذا النهائي وهي (الطائف، وسكاكا) بمنطقة الجوف، و(الصويدرة) بمنطقة المدينة المنورة، و(السيح) بالمنطقة الشرقية، و(القصيم، وحائل، وتبوك، ونجران، ورماح) بمنطقة الرياض.
ويهدف الاتحاد السعودي للهجن من خلال هذه البطولة إلى إحياء للموروث العربي الأصيل، وإتاحة الفرصة أمام الهجانة للمنافسة في دوري قوي لا يعتمد فقط على جودة المطية، من خلال إقامة أشواط ختامية تجمع أقوى الهجّانة والمطايا المتأهلين، بحيث يشارك من خلالها الهجانة على ظهور المطايا في سباقات تُقام بنظام التصفيات التأهيلية بالمناطق.
يُذكر أن بطولة دوري هجان التي انطلقت العام الماضي لأول مرة، تأتي تمهيدًا لمسابقة الهجن التي ستُدرج في منافسات دورة الألعاب الآسيوية «الرياض 2034».