"الكناني" يتوج 229 طالباً وطالبة الفائزين بمسابقة "المهارات الثقافية" بتعليم جدة

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، توج المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني أمس، 229 طالباً وطالبة الفائزين في نهائي تصفيات مسابقة "المهارات الثقافية"، على مستوى تعليم جدة، التي أُقيمت بمسرح الإدارة، بالشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم.