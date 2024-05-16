"الكناني" يتوج 229 طالباً وطالبة الفائزين بمسابقة "المهارات الثقافية" بتعليم جدة

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، توج المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني أمس، 229 طالباً وطالبة الفائزين في نهائي تصفيات مسابقة "المهارات الثقافية"، على مستوى تعليم جدة، التي أُقيمت بمسرح الإدارة، بالشراكة بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم.
وهنأ الكناني الطلاب الفائزين راجياً لهم التوفيق في المرحلة القادمة من المسابقة التي تأتي في 10 مسارات، وشارك في تصفياتها الأولية على مستوى تعليم جدة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من كافة المراحل الدراسية.
حضر حفل التكريم ممثل عن وزارة الثقافة وعدد من قيادات الإدارة وأولياء الأمور.