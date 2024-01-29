"بر جازان" توزع 16 ألف سلة غذائية على مستفيديها في يناير الجاري

وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن حسن العلاوي أن مشروع توزيع السلال الغذائية التي تنفّذها "بر جازان" للأسر المستفيدة من خدماتها، ضمن برنامج الرعاية الدائمة للجمعية، التي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وتذليل كل الصعاب للوصول إلى حياة معيشية أفضل، حسب تطلعات قيادتنا الرشيدة لرعاية هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة رشيدة كريمة أطال الله عزها.