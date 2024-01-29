"بر جازان" توزع 16 ألف سلة غذائية على مستفيديها في يناير الجاري

أنهت جمعية البر الخيرية بجازان، توزيع 16 ألف سلة في شهر يناير 2024م على الأسر المستفيدة من خدماتها من الأيتام والأرامل والمطلقات.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق الشراكات المجتمعية من خلال توفير الجمعية للسلال الغذائية، بالتعاون مع كل الجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.
وقال رئيس جمعية البر الخيرية بجازان خالد بن حيدر آل حيدر، إن المبادرة تأتي ضمن سعي الجمعية إلى توفير السلال الغذائية للأيتام وأسر المطلقات والأرامل.
وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن حسن العلاوي أن مشروع توزيع السلال الغذائية التي تنفّذها "بر جازان" للأسر المستفيدة من خدماتها، ضمن برنامج الرعاية الدائمة للجمعية، التي تهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وتذليل كل الصعاب للوصول إلى حياة معيشية أفضل، حسب تطلعات قيادتنا الرشيدة لرعاية هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظ البلاد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة رشيدة كريمة أطال الله عزها.