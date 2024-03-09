"استقبال شهر رمضان".. برنامج دعوي تُنظّمه "الشؤون الإسلامية" بنجران

يُنظِّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران برنامجًا دعويًّا عن "استقبال شهر رمضان"، يستمر يومين في جوامع ومساجد المنطقة، ويقدمه المدير العام للفرع الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، وعدد من المشايخ والدعاة.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات عن الفرح بشهر رمضان، وشهر رمضان شهر القرآن، وكذلك أهلاً بشهر القرآن، واستغلال أوقات شهر الصيام، إضافة إلى حال السلف في استقبال رمضان.
وسيقام البرنامج بعد صلاة العشاء في جامع خادم الحرمين الشريفين بحي الخالدية، وجامع الصحابة بحي الغويلا، ومسجد زيد بن الحارثة بحي الغويلا، وجامع الشيخ معيض بن شويل في حي الحصينية، ومسجد الفالح بحي المشعلية، ومسجد محمد بن القاسم بحي تصلال، وجامع السحيم بحي السحيم، وجامع ابن باز بحي الأمير مشعل بعد صلاة المغرب.
ويأتي هذا البرنامج استمرارًا لأدوار الفرع المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، ولتبصير الناس بأمور دينهم، والأحكام المتعلقة بالصيام تزامنًا مع قرب شهر رمضان، وكيفية استغلال هذا الشهر الفضيل بالعبادات.