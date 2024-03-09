"استقبال شهر رمضان".. برنامج دعوي تُنظّمه "الشؤون الإسلامية" بنجران

وسيقام البرنامج بعد صلاة العشاء في جامع خادم الحرمين الشريفين بحي الخالدية، وجامع الصحابة بحي الغويلا، ومسجد زيد بن الحارثة بحي الغويلا، وجامع الشيخ معيض بن شويل في حي الحصينية، ومسجد الفالح بحي المشعلية، ومسجد محمد بن القاسم بحي تصلال، وجامع السحيم بحي السحيم، وجامع ابن باز بحي الأمير مشعل بعد صلاة المغرب.