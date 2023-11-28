في دورته الـ16.. منتدى "منيرة الملحم لخدمة المجتمع" ينعقد غدًا بالغاط بمحاور هامة

وأضافت "السديري": استقرار الأسرة هو جزء أساسي من استقرار المجتمع؛ لذلك فإن الحفاظ على تلاحمها وحمايتها وتمكينها يُعَد منشأ التوازن الذي تنشده الدول لكيان مجتمعاتها، وتعمل الدول على توفير حملات التوعية والتثقيف فيما يتعلق بالموضوعات الأسرية، والتأكيد على مجموعة القيم العليا، وتسعى باستمرار لربط الأسرة بالواقع والحياة الاجتماعية؛ لضمان إحاطة أفرادها بكل ما يتهدد كيان وحدة الأسرة وتلاحمها، وإيضاح الأخطار التي ينبغي تجنبها، حتى تظل الأسرة في مأمن من أي مؤثر قد يمس قوتها وترابطها، أو يقلل من تمكينها، أو يؤثر على أدوارها الرئيسية في تنشئة أبنائها التنشئة القويمة، ليكونوا أفرادًا مؤهلين للإسهام في بناء المجتمع وتقدمه.