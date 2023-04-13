60 طالباً وطالبة.. فريق جامعة الملك سعود التطوعي يقدم الخدمات الإسعافية بالحرم المكي

يشارك فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي في برنامجه السنوي لخدمة ضيوف الرحمن بشهر رمضان المبارك بالتعاون مع إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك خلال العشر الأواخر من رمضان.
وتفصيلاً، يقدم البرنامج الخدمات الإسعافية في المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث يضم الفريق حوالي 60 طالباً وطالبة من مختلف كليات التخصصات الصحية بجامعة الملك سعود.
ويعتبر البرنامج أكبر البرامج التطوعية والنوعية التي تعزز دور جامعة الملك سعود الرائد في المجال التطوعي.
وتأتي هذه المشاركة لتحقيق أهداف الجامعة في نشر ثقافة التطوع والتي تهدف أيضاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.
ويرافق فريق الجامعة للعمل التطوعي مشرفا الفريق عبدالمجيد العنزي وصالح أبو الغيث، وبمشاركة مشرفة الطالبات ريم العرف، ومشرف الطلاب أيمن منقوش.
ومن ناحيته، أوضح المشرف على فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي عبدالمجيد العنزي أن مهمة الفريق هي مساندة فرق الهلال الأحمر السعودي والتي تعمل في الحرم المكي الشريف موزعةً على أكثر من 40 موقعاً داخل الحرم لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والتوعية الصحية لضيوف بيت الله الحرام ، وفق برنامج معد مسبقاً بالتنسيق والإشراف من إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بتقسيم الفريق إلى مجموعات حسب التخصصات الطبية المشاركة.
وأكد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور علي الدلبحي أن هذه المشاركة تأتي امتداداً لجهود الجامعة لتعزز دورها في خدمة المجتمع من خلال فريق تطوعي يخدم ضيوف الرحمن وفي الوقت ذاته تزرع ثقافة التطوع لدى طلابنا وطالباتنا وتربط المجال الأكاديمي بالتطبيق العملي من خلال التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية و اكتساب الخبرات بالاحتكاك مع الممارسين الصحيين.
وقدم "الدلبحي" شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه اللا محدود للفريق.