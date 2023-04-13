60 طالباً وطالبة.. فريق جامعة الملك سعود التطوعي يقدم الخدمات الإسعافية بالحرم المكي

ومن ناحيته، أوضح المشرف على فريق جامعة الملك سعود للعمل التطوعي عبدالمجيد العنزي أن مهمة الفريق هي مساندة فرق الهلال الأحمر السعودي والتي تعمل في الحرم المكي الشريف موزعةً على أكثر من 40 موقعاً داخل الحرم لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية والتوعية الصحية لضيوف بيت الله الحرام ، وفق برنامج معد مسبقاً بالتنسيق والإشراف من إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بتقسيم الفريق إلى مجموعات حسب التخصصات الطبية المشاركة.