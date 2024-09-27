في بارق.. "ملهمات الفن" يبدع أعمالًا تشكيلية بمناسبة اليوم الوطني

وقالت الفنانة التشكيلية ماجدة الشهري: مخرجات هذه الورشة حققت أصداء رائعة لدى المجتمع المحلي النسائي، مما أدى إلى تحفيز كبير للفنانات التشكيليات لمزيد من العطاء وإبراز مواهبهن، ونشكر جميع من شارك في إنجاح هذه الورشة.