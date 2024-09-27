في بارق.. "ملهمات الفن" يبدع أعمالًا تشكيلية بمناسبة اليوم الوطني

أقام فريق "ملهمات الفن" برئاسة الفنانة التشكيلية ماجدة زهير الشهري من المتوسطة الأولى ببارق، وبالتعاون مع ثانوية بارق الأولى، وبالشراكة مع جمعية البر الخيرية بمحافظة بارق؛ ورشة عمل بعنوان (حلمنا العلياء وواقعنا وصل) تحت شعار "نحلم ونحقق" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
وتميزت مخرجات هذه الورشة بإبداع أعمال تشكيلية رائعة تتناسب مع هذه المناسبة الغالية.
وقالت الفنانة التشكيلية ماجدة الشهري: مخرجات هذه الورشة حققت أصداء رائعة لدى المجتمع المحلي النسائي، مما أدى إلى تحفيز كبير للفنانات التشكيليات لمزيد من العطاء وإبراز مواهبهن، ونشكر جميع من شارك في إنجاح هذه الورشة.
جدير بالذكر أن فريق "ملهمات الفن" حاصل على العديد من الإنجازات الداخلية والخارجية على مستوى وزارة التعليم ووزارة الثقافة.