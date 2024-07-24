"إثراء" يكشف أثر مبادرة "الشرقية تُبدع" في عامها الخامس

وفي الإطار ذاته تصف هاجر الشيتي وهي من ذوي الهمم (صم وبكم)، مبادرة "الشرقية تُبدع"، بأنها إحدى ممكنات العمل الإبداعي، موضحة "كنت أبحث عن وسيلة لإبراز موهبتي في الفنون وتحديدًا الرسم فوجدت الشرقية تُبدع فرصة لإيصال رسالتي، لاسيما أنني أعتني بتقديم تراث المنطقة وهويتها لذلك بادرت برسم مجسم مبنى إثراء، وعرض في العديد من المعارض، ونالت اللوحة استحسان العديد من متذوقي الفّن".