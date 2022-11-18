شاهد.. محافظ شرورة يستقبل قيادات تعليمية ويطلع على "تقرير سير الاختبارات"

ونوّه بما يحظى به التعليم من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على مواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات وتوفير الاحتياجات وتسخير الإمكانيات اللازمة، مشيدًا بجهود وزارة التعليم وإدارة تعليم شرورة وما قدّموه طيلة الفصل الدراسي الأول من جهد مميّز، متمنيًا التوفيق للطلاب والطالبات.