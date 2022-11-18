شاهد.. محافظ شرورة يستقبل قيادات تعليمية ويطلع على "تقرير سير الاختبارات"

استقبل محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه بالمحافظة، مدير إدارة التعليم الدكتور فايز بن علي الأسمري، وعددًا من القيادات التعليمية بتعليم شرورة.
وتسلّم "العنزي" تقريرًا عن الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول 1444هـ، والذي تضمّن الجهود المبذولة من إدارة التعليم وإدارات المدارس أثناء عملية سير الاختبارات للطلاب والطالبات في مدارس المحافظة.
ونوّه بما يحظى به التعليم من دعم القيادة الرشيدة وحرصها على مواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات وتوفير الاحتياجات وتسخير الإمكانيات اللازمة، مشيدًا بجهود وزارة التعليم وإدارة تعليم شرورة وما قدّموه طيلة الفصل الدراسي الأول من جهد مميّز، متمنيًا التوفيق للطلاب والطالبات.
من جانبه، أكد مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري أن التعليم بالمحافظة يحظى باهتمام ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه لمواصلة التميز والعطاء على مستوى المملكة وتحقيق مراكز متقدمة في كل المجالات التعليمية.
وأشار إلى أن الجهود والاستعداد للاختبارات النهائية بدأت منذ وقت مبكر، مؤكداً أن كافة فرق العمل بالإدارة على أتم الاستعداد والجاهزية للاختبارات النهائية وتوفير الأجواء المناسبة بالمدارس والتي تسهم في نجاح سير الاختبارات النهائية.