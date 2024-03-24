"تقنية أبها "تنفذ مبادرة الجزيرة البريئة" لتنظيف سواحل عسير

وصرح عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحيى آل كاسي أن المبادرة تنطلق من توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بضرورة المحافظة على بيئة منطقة عسير في مبادرات أجاويد وغيرها من المبادرات.