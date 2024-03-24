"تقنية أبها "تنفذ مبادرة الجزيرة البريئة" لتنظيف سواحل عسير

أقامت الكلية التقنية بأبها مبادرة ( الجزيرة البريئة ) لتنظيف جزيرة سِمر بسواحل منطقة عسير ، ضمن مسار العطاء بمبادرة أجاويد2 ، وتضمن الفريق 11 عضواً من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريب.
وصرح عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحيى آل كاسي أن المبادرة تنطلق من توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بضرورة المحافظة على بيئة منطقة عسير في مبادرات أجاويد وغيرها من المبادرات.
وقال "آل كاسي" إن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة بأهمية المحافظة على البيئة من كل ما يخدش براءتها ويشوه جمالها من إلقاء النفايات والمخلفات بالجزر البحرية.