جمعية طفلي بتبوك تطلق مبادرة أطفال أصحاء للتوعية بأفضل الممارسات الصحية

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية طفلي الطبية متعب الصقيري إن: مبادرة 'أطفال أصحاء' تجسد التزامنا الراسخ بتحسين صحة الأطفال وتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، مصيفاً أن المبادرة تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأطفال، وتوفير التوعية اللازمة للآباء والأمهات حول أفضل الممارسات الصحية، ونسعى من خلال هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تقيمها الجمعية إلى بناء مجتمع صحي ومعافى، واتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة وأدعو الجميع إلى دعم جهودنا المستمرة لضمان حياة صحية وآمنة لجميع الأطفال.