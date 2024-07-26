جمعية طفلي بتبوك تطلق مبادرة أطفال أصحاء للتوعية بأفضل الممارسات الصحية

أقامت جمعية طفلي الطبية بتبوك بالمشاركة المجتمعية مع كل من تجمع تبوك الصحي، جمعية التوحد، نادي التمريض مبادرة أطفال أصحاء في أحد المولات التجارية بمدينة تبوك يتضمن عدداً من الأركان بهدف توعية الزوار عن أهمية صحة الطفل في خطوة وصفها زوار المعرض بأنها تعكس التزام الجمعية الراسخ برعاية صحة الأطفال وتوفير الدعم اللازم للأسر.
وفي التفاصيل، تضمن البرنامج تعريفاً بجمعية طفلي عن طريق روبوت تفاعلي يعرض رسالة وأهداف الجمعية والخدمات التي تقدمها للزوار كما تضمن البرنامج ركن نادي التمريض الذي يقدم التوعية للجمهور بأهمية التمريض في الرعاية الصحية للأطفال من خلال تقديم ورش عمل واستشارات سريعة.
كما تضمن ركن صحة الأسنان لدى الأطفال، وتم خلاله توعية الأطفال والزوار بأهمية العناية بصحة الأسنان وطرق الوقاية من التسوس، إلى جانب تقديم فحص أسنان مجاني ونصائح للعناية اليومية بالأسنان، إلى جانب ركن صحة العظام لدى الأطفال حيث قدم نصائح للحفاظ على صحة العظام، بينما ركز ركن الرضاعة الطبيعية على تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وتقديم الدعم اللازم من خلال استشارات أخصائي الرضاعة.
وقدمت جمعية طفلي ركن التغذية لدى الأطفال وقدم نصائح غذائية من أخصائي التغذية وأمثلة لوجبات صحية، فيما هدف ركن جمعية التوحد إلى توعية الجمهور بالتوحد وتقديم الدعم للأسر من خلال استشارات مختصين وعروض مرئية عن التوحد وأساليب الدعم.
ومن جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية طفلي الطبية متعب الصقيري إن: مبادرة 'أطفال أصحاء' تجسد التزامنا الراسخ بتحسين صحة الأطفال وتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، مصيفاً أن المبادرة تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة للأطفال، وتوفير التوعية اللازمة للآباء والأمهات حول أفضل الممارسات الصحية، ونسعى من خلال هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تقيمها الجمعية إلى بناء مجتمع صحي ومعافى، واتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة وأدعو الجميع إلى دعم جهودنا المستمرة لضمان حياة صحية وآمنة لجميع الأطفال.