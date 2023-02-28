"السويلم": ذكرى التأسيس يوم نفخر فيه بمن أفنوا حياتهم لإقامة دولة متقدمة

قال رئيس مجلس جمعية عناية الصحية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم: إن "يوم التأسيس يوم نفخر به، ويُذكّرنا برجال أفنوا حياتهم من أجل إقامة دولة عصرية على العقيدة الصحيحة، مستوعبة للمتطلبات الحضارية التي يشهدها العالم من تقدم عمراني وتقني".
وأضاف: "بهذه المناسبة أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذه اليوم الذي يُذكّرنا بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة"، مشيرًا إلى أن دولتنا -أيدها الله- التي نستظل بظلها الوارف امتدادًا لهذا الجيل العظيم منذ بداية التأسيس في عهد الإمام محمد بن سعود والإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود -رحمهما الله- مرورًا بالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه البررة من بعده.
وتابع: "سيستمر هذا العطاء لأبناء الوطن جيلًا بعد آخر بمشيئة الله، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي لها تطلعات كبيرة في إقامة دولة حديثة تستلهم المتغيرات العالمية، وتستشرف المستقبل برؤية 2030م التي وضع لبنتها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله".
وأضاف أن "ما حققته المملكة من إنجازات حضارية وتمكين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، وما قدمته من خدمات مميزة ومذهلة في الحج؛ سهّلت الوصول إلى أرض الحرمين ومهبط الوحي، حتى أصبح الحج والعمرة سياحة دنيوية ودينية".
ومن جانبه، قال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: "نهنئ أنفسنا وحكومتنا الرشيدة -أيدها الله- بهذا اليوم الأغرّ الذي يعد يومًا تاريخيًا يشعر فيه المرء بالاعتزاز والافتخار؛ لما يحمله من مضامين ومعانٍ تجسد ما قدمه جيل الآباء من تضحيات من أجل أن نعيش هذه النهضة التي نفاخر بها العالم".
وأوضح "المطيري" أن "المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي، وقد أصبحت المراكز والمستشفيات السعودية تضاهي رصيفاتها في الدول المتقدمة".
كما أشاد "المطيري" بالجهود التي تبذلها الدولة لنمو القطاع غير الربحي وتطويره، حيث وضعتها ضمن أولوياتها في رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوطن يزخر بجمعيات خيرية متميزة تقدم أعمالًا تطوعية بمبادرات نوعية، ومن ذلك جمعية عناية الصحية والتي يعدها المطيري ثمرة جهود نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وكوكبة من المختصين في المجال الاجتماعي والطبي لتقديم العلاج للمرضى المحتاجين السعوديين وغيرهم من المقيمين على أرض المملكة.
وأشار إلى أن الجمعية في إطار توجيهات خادم الحرمين وولي عهده لمركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، قدمت مجموعة من الأجهزة الطبية المختلفة.