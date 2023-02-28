"السويلم": ذكرى التأسيس يوم نفخر فيه بمن أفنوا حياتهم لإقامة دولة متقدمة

كما أشاد "المطيري" بالجهود التي تبذلها الدولة لنمو القطاع غير الربحي وتطويره، حيث وضعتها ضمن أولوياتها في رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوطن يزخر بجمعيات خيرية متميزة تقدم أعمالًا تطوعية بمبادرات نوعية، ومن ذلك جمعية عناية الصحية والتي يعدها المطيري ثمرة جهود نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وكوكبة من المختصين في المجال الاجتماعي والطبي لتقديم العلاج للمرضى المحتاجين السعوديين وغيرهم من المقيمين على أرض المملكة.