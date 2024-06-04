"صحة القنفذة": "5400" مستفيد من خدمات التطوع الصحي بالربع الأول لعام 2024م

وقال "المتحمي": إن إدارة التطوع الصحي نفّذت العديد من المبادرات التطوعية بمشاركة أكثر من 200 من متطوعين ومتطوعات، أكملوا فيها 10484 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.