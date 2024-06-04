"صحة القنفذة": "5400" مستفيد من خدمات التطوع الصحي بالربع الأول لعام 2024م

أعلنت صحةُ القنفذة من خلال متحدثها الرسمي "إبراهيم المتحمي"، عن وصول خدمات التطوع الصحي إلى أكثر من "5400" مستفيد، خلال الربع الأول من عام 2024م.
وقال "المتحمي": إن إدارة التطوع الصحي نفّذت العديد من المبادرات التطوعية بمشاركة أكثر من 200 من متطوعين ومتطوعات، أكملوا فيها 10484 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.
وأكد "المتحمي" استمرار جهود صحة القنفذة في جميع الإدارات الخدمية، وخاصة إدارة التطوع الصحي؛ بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع والرقيّ بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
فيما شدّد مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري: نسعى لخدمة المجتمع وزرع قيم التطوع في العاملين بالمجال الصحي، وكذلك أفراد المجتمع، ومشاركتهم في عدة مناشط مختلفة لإيصال الهدف من التطوع الصحي، وأيضًا إشراكهم في تقديم الخدمات الصحية من خلال فرص التطوع الصحي.