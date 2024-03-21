هيئة التخصصات الصحية و"بسمات" توقعان مذكرة تفاهم لخدمة المجتمع

وأوضحت الدكتورة سيرين الشواف أن هذه المذكرة تهدف لتبادل الخبرات والخدمات الاستشارية، ومساهمة الممارسين الصحيين في الفرص التطوعية التي تطلقها الجمعية في برامجها وخدماتها، وإقامة الفعاليّات والمؤتمرات والمحاضرات التي تُسهم في نشر التوعية الصحية، إضافةً إلى تفعيل سبل التعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث ودعم القرار.