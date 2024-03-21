هيئة التخصصات الصحية و"بسمات" توقعان مذكرة تفاهم لخدمة المجتمع

تزامنًا مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجمعية بسمات للعناية بالأسنان مذكرة تفاهم مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في توقيعها الرئيس التنفيذي للممارسة المهنية الدكتورة يسرى بنت عبدالعزيز العتيق، ومن جانب جمعية بسمات رئيس مجلس الإدارة الدكتورة سيرين بنت فخر الشواف.
وأوضحت الدكتورة سيرين الشواف أن هذه المذكرة تهدف لتبادل الخبرات والخدمات الاستشارية، ومساهمة الممارسين الصحيين في الفرص التطوعية التي تطلقها الجمعية في برامجها وخدماتها، وإقامة الفعاليّات والمؤتمرات والمحاضرات التي تُسهم في نشر التوعية الصحية، إضافةً إلى تفعيل سبل التعاون بين الطرفين في مجال الأبحاث ودعم القرار.
وتخلل اللقاء تقديم عرض تعريفي بجمعية بسمات قدمه المدير التنفيذي الدكتور عبدالله بن صلاح السميّح.
حضر التوقيع أعضاء مجلس الإدارة الدكتورة لطيفة بنت عبدالله الهويش، والدكتور صخر بن جابر القحطاني، وعضو الجمعية العمومية الدكتورة دارة بنت محمد السديري.