"تقني نجران" تختتم برنامج "تنمية مهارات الاتصال في الحوار"

وقال "الزهراني": إن البرنامج التدريبي جاء امتدادًا لحرص "تقني نجران" على الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتطوير قدرات ومهارات منسوبينا، وتحقيق التعاون، والعمل المشترك بين الجهات ذات الصلة بالمنطقة، ومدّ جسور التواصل وتبادل الخبرات، وخلق بيئة تفاعلية داعمة للتطوير وللعمل.