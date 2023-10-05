"تقني نجران" تختتم برنامج "تنمية مهارات الاتصال في الحوار"

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات الاتصال في الحوار" لمنسوبيها.
نُفّذ البرنامج بالتعاون مع فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران، واستمرّ لمدة ثلاثة أيام، بحضور مدير عام "تقني نجران" الدكتور محمد بن أحمد الزهراني، ومدير فرع مركز الحوار الوطني بنجران راشد محمد آل منجم.
وقال "الزهراني": إن البرنامج التدريبي جاء امتدادًا لحرص "تقني نجران" على الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتطوير قدرات ومهارات منسوبينا، وتحقيق التعاون، والعمل المشترك بين الجهات ذات الصلة بالمنطقة، ومدّ جسور التواصل وتبادل الخبرات، وخلق بيئة تفاعلية داعمة للتطوير وللعمل.