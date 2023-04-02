أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات "إكرام" في رمضان.. خلال العشر الأوائل

أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة تقديم خدمات لأكثر من نصف مليون مستفيد في مكة المكرمة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك.
وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية المتنوعة بلغ 736.383 مستفيدًا من 7 مشاريع، هي: حفظ الفائض الذي بلغ 76 طنًّا خلال هذه الأيام، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل وجبات الإفطار الساخنة، ووجبات السحور، ووجبات الإفطار الجافة في المسجد الحرام، والسلال الغذائية، والسقيا.
وأضاف "المطرفي" بأن الجمعية أشركت 1771 متطوعًا في هذه الأعمال؛ وذلك ضمن سعي الجمعية للمساهمة في رؤية 2030.