أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات "إكرام" في رمضان.. خلال العشر الأوائل

وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي إن عدد المستفيدين من مشاريع الجمعية المتنوعة بلغ 736.383 مستفيدًا من 7 مشاريع، هي: حفظ الفائض الذي بلغ 76 طنًّا خلال هذه الأيام، إضافة إلى مشاريع أخرى مثل وجبات الإفطار الساخنة، ووجبات السحور، ووجبات الإفطار الجافة في المسجد الحرام، والسلال الغذائية، والسقيا.