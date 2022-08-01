بمختلف الوكالات والإدارات والفروع.. ترقية 24 موظفًا من موظفي البنود بأمانة الطائف
صدر قرار أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، بترقية 24 موظفًا من موظفي البنود بالأمانة، بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام.
وقال وكيل أمين محافظة الطائف للخدمات المساندة بأمانة الطائف سلطان بن حسن الثقفي: القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة.
وأضاف: القرارات شملت موظفي بند الأجور بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.
وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة، ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
والأسماء:
محمد سلمان عيد الدعجاني
فـواز مفلح رداد العيلي 2
نايف عويلي قاسي الخالدي 3
خالد عبد الله ساعد الـــطلحي 4
بــدر ثـواب موسى النفيعي 5
أفـــــراح علي محمد عبـــده 6
أحمـد علي أحمد الزهراني 7
عبد الله مفـلح شارع السـواط 8
تركي مرزوق سعود السـواط 9
أحمد علي سعدون العــتيبي 10
عـادل مسـتور حامد الحارثي 11
بدر خالد عبد الله السليماني 12
نايـف معيوض مزيد الجعيد 13
رامي عبد الغني سعد الحارثي 14
طلال سعد ضويان العصيمي 15
حســـن سعد هميل الحارثي 16
متــعب عواض هليل الثبيتي 17
محمد ســعد جـبر الجـــعيد 18
عماد لافي سعد الحارثي 19
أحمد سعود فرح المطيري 20
عبد المجيد عبد الله مضيف القرشي 21
يوسف عواض عيضة الحارثي 22
إبراهيم عمر مرزوق القرشي 23
سعد جبر زيد العتي 24