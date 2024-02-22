"آل حفيظ": نحتفي كلَّ عام بيوم التأسيس افتخارًا بتاريخنا المجيد وحاضرنا المزدهر

قال محافظ مرات، سند بن عماش آل حفيظ: تحتفل بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٤م، بذكرى يوم التأسيس، قصة تروى للتاريخ عنوانها "يوم بدينا"، سُطِّرت منذ ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود، والتي كانت بداية لتأسيس الـدولة السعودية الأولى وعاصمتها "الدرعية"، محقّقة بفضل الله الوحدة والأمن في بلادنا، بعد قرون من الفرقة وعدم الاستقرار.