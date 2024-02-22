"آل حفيظ": نحتفي كلَّ عام بيوم التأسيس افتخارًا بتاريخنا المجيد وحاضرنا المزدهر

قال محافظ مرات، سند بن عماش آل حفيظ: تحتفل بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٤م، بذكرى يوم التأسيس، قصة تروى للتاريخ عنوانها "يوم بدينا"، سُطِّرت منذ ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود، والتي كانت بداية لتأسيس الـدولة السعودية الأولى وعاصمتها "الدرعية"، محقّقة بفضل الله الوحدة والأمن في بلادنا، بعد قرون من الفرقة وعدم الاستقرار.
وأضاف "آل حفيظ": "اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها؛ نحتفي بها كل عام افتخارًا بتاريخنا المجيد، وحاضرنا المزدهر المملوء بالعدل والإخاء والسلام والأمن والأمان.
وتابع: "سنظلّ أوفياء لقادتنا ومملكتنا، ونحتفي بالمنجزات الكبيرة التي تحققت وستتحقق، بإذن الله، ثم بقدرات أبناء هذا الوطن، وفي ظلّ قيادتنا التي لا تعرف إلا التضحية والعمل الدؤوب".
وأردف: "في هذه المناسبة يسرّني أن أرفع باسمي وباسم أهالي محافظة مرات ومراكزها؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، حفظها الله، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة يوم التأسيس".
وأكمل: "كما أقدّم التهنئةَ لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل؛ بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوبنا جميعًا".