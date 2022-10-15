مستشفى إرادة بـ"جازان" يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

نيابة عن عبدالرحمن بن دبي الحربي، المدير العام لصحة جازان، دشَّن مدير إدارة المستشفيات بصحة جازان، الاختصاصي حسن صميلي، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية المنفَّذ من قِبل مستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2022م، تحت شعار "جعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية"، الذي انطلق في يوم الثلاثاء الماضي، واستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح مدير مستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان، الدكتور أنور بن صالح الأحمر، أن هذه المناسبة جاءت تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي تحتفي به منظمة الصحة العالمية في العاشر من شهر أكتوبر من كل عام بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية. وتماشيًا مع جهود صحة جازان التوعوية نفَّذ مستشفى إرادة للصحة النفسية بجازان عددًا من الفعاليات والأنشطة الخاصة، انطلقت يوم الثلاثاء، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.
وبيَّن أن الفعاليات تضمنت عددًا من المحاضرات العلمية في تخصص الطب النفسي، ولاقت تفاعلاً من قِبل المختصين الذين حضروا، إضافة إلى المعرض المصاحب لهذه الفعالية، الذي أُقيم في مجمع كادي مول، وتضمَّن عددًا من الأركان، كالركن الخاص بشعار الفعالية الذي يتحدث عن شعار الفعالية، وركن الأمراض النفسية، وركن الأمراض النفسية المتعلقة بالإدمان، وركن إضراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، إضافة إلى مشاركة جمعية صواب لتأهيل وتوعية ورعاية المتعافين من المخدرات، وجمعية التوعية بأضرار القات أمل.
وأضاف "الأحمر" بأن الأركان التوعوية المشاركة في هذا المعرض تهدف إلى إيصال رسالتها التوعوية من منطلق دورها في رفع الوعي النفسي لدى المجتمع، وتهيئة أفراده لضمان حياة أفضل لهم، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، من خلال توجيه المجتمع لدعم قضايا الصحة النفسية، وتمكين الفئات المستهدفة، وتطوير مهاراتها بما يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية، وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية، والإسهام في تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة.
وأكد مدير مستشفى إرادة للصحة النفسية، الدكتور أنور بن صالح الأحمر، أن هذه الفعالية تأتي حرصًا من صحة جازان على مشاركة العالم أيامه العالمية للوقاية من الأمراض، وذلك بتنظيم فعاليات وأنشطة توعوية بأهمية الأمراض، ونشر المعارف والمهارات الضرورية للوقاية منها وعلاجها.