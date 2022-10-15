مستشفى إرادة بـ"جازان" يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

وبيَّن أن الفعاليات تضمنت عددًا من المحاضرات العلمية في تخصص الطب النفسي، ولاقت تفاعلاً من قِبل المختصين الذين حضروا، إضافة إلى المعرض المصاحب لهذه الفعالية، الذي أُقيم في مجمع كادي مول، وتضمَّن عددًا من الأركان، كالركن الخاص بشعار الفعالية الذي يتحدث عن شعار الفعالية، وركن الأمراض النفسية، وركن الأمراض النفسية المتعلقة بالإدمان، وركن إضراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، إضافة إلى مشاركة جمعية صواب لتأهيل وتوعية ورعاية المتعافين من المخدرات، وجمعية التوعية بأضرار القات أمل.